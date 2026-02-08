El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se espera que durante las primeras horas del día se registren ligeras lluvias, acumulando hasta 0.5 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Baena experimenten chubascos intermitentes. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera una probabilidad del 45%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más baja, alrededor de 5 grados. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 24 y 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, especialmente en las horas de la tarde.

La combinación de un cielo cubierto, la posibilidad de tormentas y el viento fresco sugiere que es un día ideal para actividades en interiores. Los residentes de Baena deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir. La tarde podría traer un leve alivio en la intensidad de las lluvias, pero la posibilidad de chubascos no se descarta.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos del oeste añadirán un toque de frescura al ambiente, haciendo que la sensación térmica sea notablemente más baja. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.