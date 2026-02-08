El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% entre las 00:00 y las 07:00 horas. Durante este periodo, se espera una precipitación acumulada de 4 mm, lo que indica que la lluvia será significativa en comparación con otras horas del día.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se prevé que la intensidad de la lluvia disminuya. Entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación se reduce al 20%, y se anticipa que la lluvia será escasa, con un total de 0.9 mm. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 97%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A partir de la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados . La probabilidad de lluvia será prácticamente nula entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que permitirá que los habitantes de Andújar disfruten de un respiro en las precipitaciones. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la probabilidad de tormenta volverá a aumentar, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente, con un 90% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 39 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 45 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del oeste aportará un toque de frescura al ambiente. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.