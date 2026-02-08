El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Almonte se presenta con un tiempo variable que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Las nubes altas irán cubriendo el cielo, y se prevé que la nubosidad aumente, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 13 grados hacia el final de la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mañana, con un 5% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las cantidades de precipitación previstas son de 0.3 mm a las 21:00, 0.7 mm a las 22:00 y 0.6 mm a las 23:00, lo que indica que la lluvia será ligera.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 26 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento se mantendrá, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando del sur y disminuyendo su velocidad a unos 15 km/h.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 84% por la noche. Esto, combinado con las temperaturas frescas y la posibilidad de lluvia, creará un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, Almonte experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y soleado, pero que se tornará más inestable y húmedo hacia la tarde y la noche, con la llegada de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el cambio en las condiciones meteorológicas y considerar llevar paraguas si planean salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.