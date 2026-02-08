El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo variable que merece atención. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , con un leve descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 95% al final del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará. Se estima que hay un 45% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia a partir de las 19:00 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas de la noche.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h. Durante las horas más activas del día, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día con condiciones cambiantes, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente para la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un 15% de probabilidad en la mañana y un incremento a un 65% en la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente con el aumento de la nubosidad y la llegada de las lluvias.

En resumen, Aljaraque experimentará un día de temperaturas frescas, alta humedad y un aumento de la nubosidad, con la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.