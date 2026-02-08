El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 8 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, dando paso a un panorama de poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto hacia el mediodía y manteniéndose así durante gran parte de la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 13 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 64% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.
En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. Se estima que hacia las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, con una expectativa de lluvia escasa, acumulando entre 0.1 y 0.3 mm. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, por lo que se aconseja llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.
La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementará hacia la tarde, con un 60% de posibilidad de tormenta en las horas cercanas al ocaso. Por lo tanto, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.
En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente nublado, fresco y con posibilidad de lluvias hacia la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones adecuadas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
