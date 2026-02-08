El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en las primeras horas del día. La lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en el periodo de la mañana, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados a lo largo del día, con una sensación térmica que podría descender hasta -2 grados en las horas más frías. Esto se debe a la combinación de la baja temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 54 km/h, predominando de dirección oeste. La sensación de frío será notable, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que avance el día, el cielo continuará cubierto, aunque se prevé que la intensidad de las precipitaciones disminuya. En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, pero con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 a 7 grados, lo que podría hacer que la tarde sea un poco más llevadera, aunque la sensación térmica seguirá siendo baja.

La tarde también traerá consigo un ligero aumento en la actividad del viento, que podría llegar a alcanzar velocidades de 29 km/h. Esto, sumado a la humedad en el ambiente, podría hacer que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de 3 grados, y la sensación térmica podría caer a -2 grados. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, especialmente en las primeras horas del día. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.