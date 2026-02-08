El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 11°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 10°C.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste y suroeste, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad de lluvia, pero esta cifra aumentará considerablemente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00, donde se prevé que caigan entre 0.1 y 0.6 mm de lluvia. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir por la tarde.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría generar un ambiente más inestable. La combinación de la nubosidad, la lluvia y el viento puede hacer que la tarde sea un poco más incómoda, así que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 13°C. La humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un inicio tranquilo, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la lluvia y el viento marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.