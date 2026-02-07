El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas este 7 de febrero de 2026. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, cuando el cielo pasará de poco nuboso a nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes altas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 12 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará. Se estima que la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 litros por metro cuadrado. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al realizar actividades al aire libre.

Finalmente, la probabilidad de tormentas será notable, alcanzando un 85% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y condiciones climáticas adversas. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar fuera durante las horas críticas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.