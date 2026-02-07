El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Utrera se despertará con un ambiente fresco y despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo relativamente agradable para las actividades al aire libre.

Sin embargo, a lo largo de la jornada, el cielo comenzará a cambiar. Desde la mañana hasta la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, pasando de un cielo despejado a condiciones más nubosas. A partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 100% en algunos periodos. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 14 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades. Las ráfagas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, oscilando entre el 83% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas a la lluvia. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y densa.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas también será notable, con un 90% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos fuertes.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo nuboso y lluvias ligeras por la tarde, acompañado de un viento fuerte y una alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.