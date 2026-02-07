El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 7 grados . A pesar de las bajas temperaturas, la sensación térmica podría ser aún más fría, alcanzando valores de hasta 3 grados, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea incómoda. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 55 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar una sensación de mayor frío y, en combinación con la lluvia, podría dificultar las actividades al aire libre. Los vientos más fuertes se prevén en las horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero se mantendrá en un 30% durante la tarde y un 70% por la noche. Esto significa que, aunque las lluvias podrían cesar temporalmente, no se descartan nuevas tormentas en las horas posteriores. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde y alcanzando hasta 6 mm en la noche.

La combinación de un cielo cubierto, temperaturas frescas y vientos fuertes sugiere que los residentes de Úbeda deben estar preparados para un día invernal. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con cuidado, y se recomienda buscar refugio en espacios cerrados durante las tormentas. Además, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con un tiempo que invita a mantenerse abrigado y protegido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.