El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , con un ambiente fresco que se sentirá especialmente en las primeras horas del día.

La precipitación comenzará a hacerse presente en la mañana, con un acumulado estimado de 0.6 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la franja horaria de la tarde. A partir de las 14:00 horas, se prevé que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 10 mm hacia el final de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 80% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

En cuanto a la tormenta, se anticipa un 60% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 80% en la franja de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los habitantes de Tomares deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y noche, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Los vientos soplarán predominantemente del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 78 km/h en las horas pico, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Se aconseja llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que es prudente planificar con antelación y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.