El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 78 km/h en su punto más fuerte. Este viento, aunque fresco, contribuirá a la dispersión de la humedad en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se anticipa que la lluvia será escasa al inicio, pero podría intensificarse hacia la tarde, con un total estimado de hasta 10 mm de lluvia en las horas pico. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 80% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es aconsejable que los residentes estén atentos a las alertas meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse, aunque se mantendrán los cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados hacia la medianoche. En resumen, se prevé un día dinámico en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo que variará desde la calma matutina hasta la inestabilidad de la tarde, lo que requerirá estar preparados para cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

