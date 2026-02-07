El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente despejadas.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad del 100% de que se presenten lluvias escasas entre las 7 y las 13 horas, y un 80% entre las 19 y las 21 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se prevén condiciones de mal tiempo que afecten las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 8 grados . La visibilidad se verá afectada por la posible aparición de bruma en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la conducción en algunas áreas.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas serán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones del viento y la posibilidad de algunas lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.