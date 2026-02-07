El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente despejadas.
La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad del 100% de que se presenten lluvias escasas entre las 7 y las 13 horas, y un 80% entre las 19 y las 21 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se prevén condiciones de mal tiempo que afecten las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 8 grados . La visibilidad se verá afectada por la posible aparición de bruma en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la conducción en algunas áreas.
En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas serán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones del viento y la posibilidad de algunas lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital