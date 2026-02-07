El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas, lo que podría generar rachas fuertes y contribuir a una sensación térmica más baja.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en total. Además, existe una alta probabilidad de tormentas, que podría llegar hasta el 75% en las horas centrales del día. Esto sugiere que los habitantes de Puente Genil deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que se mantengan alrededor de los 12 grados hacia el final del día. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Es recomendable que los ciudadanos de Puente Genil tomen precauciones, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas podrían volverse más severas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad será clave para garantizar la seguridad personal.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.