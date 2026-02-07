El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en algunos momentos, con un total estimado de 0.1 a 0.4 mm en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mayor parte del día. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si la temperatura estuviera alrededor de 1 a 2 grados. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 10 grados en las horas de la tarde, aunque la sensación térmica seguirá siendo notablemente más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 45 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 78 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento podrían ser intensas y provocar la caída de ramas o elementos sueltos.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán abundantes, la posibilidad de tormentas eléctricas podría hacer que la situación sea más inestable.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día de clima fresco y cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.