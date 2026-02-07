Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Marta CórdobaEl tiempoAviso de la CHGParcelacionesCaudalDel desconcierto al miedoCarreterasAeropuertoRute e IznájarPuente Romano
instagramlinkedin

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en algunos momentos, con un total estimado de 0.1 a 0.4 mm en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mayor parte del día. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si la temperatura estuviera alrededor de 1 a 2 grados. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 10 grados en las horas de la tarde, aunque la sensación térmica seguirá siendo notablemente más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 45 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 78 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento podrían ser intensas y provocar la caída de ramas o elementos sueltos.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán abundantes, la posibilidad de tormentas eléctricas podría hacer que la situación sea más inestable.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día de clima fresco y cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  2. El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
  3. El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
  4. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
  5. El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
  6. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  7. Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
  8. Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Así han quedado muchas de las carreteras de Andalucía tras el paso del temporal

Así han quedado muchas de las carreteras de Andalucía tras el paso del temporal

El paso de la borrasca Marta por la provincia de Córdoba

El paso de la borrasca Marta por la provincia de Córdoba

El Cajasol Ángel Ximénez vuelve a la Liga recibiendo al poderoso Granollers

El Cajasol Ángel Ximénez vuelve a la Liga recibiendo al poderoso Granollers

Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra

El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra

Palma del Río habilita nuevas alternativas al tráfico, pendientes del caudal del Guadalquivir

Palma del Río habilita nuevas alternativas al tráfico, pendientes del caudal del Guadalquivir

El PP acusa a la izquierda de tapar "la ponzoña" del Gobierno con el caso de Móstoles

El PP acusa a la izquierda de tapar "la ponzoña" del Gobierno con el caso de Móstoles

El Córdoba CF se impone al filial en el partidillo en El Arcángel

El Córdoba CF se impone al filial en el partidillo en El Arcángel
Tracking Pixel Contents