El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado nuboso en la tarde y, posteriormente, un cielo muy nuboso hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados , siendo la mañana la más fría con mínimas de 4 grados.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que las primeras gotas de lluvia comiencen a caer alrededor de las 9 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 50% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 75% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde.

El viento será otro aspecto destacado del día. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 77 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La sensación térmica será más baja que la temperatura real, con valores que podrían descender hasta los 2 grados en las primeras horas del día y alcanzar un máximo de 10 grados por la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas puedan parecer moderadas, la sensación de frío será notable, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos que pasarán de poco nubosos a muy nubosos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría complicar la jornada. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.