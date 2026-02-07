El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C al amanecer, descendiendo a 9°C en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13°C, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, alcanzando un 79% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo, aunque la bruma matutina podría persistir en algunas áreas, especialmente en las zonas más cercanas al agua.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Este viento puede contribuir a que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas de mayor actividad. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde la tarde y hasta la noche, la probabilidad de lluvia se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones podrían ser moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm, lo que sugiere que es prudente llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir.

La posibilidad de tormentas también es alta, con un 70% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas o cerca de estructuras inestables.

A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 12°C. El cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Palma del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.