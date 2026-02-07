El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca experimentará un día marcado por una mezcla de condiciones meteorológicas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que irán cubriendo el cielo.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulados que no superarán los 1.5 mm a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en combinación con el viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es alta, especialmente en la tarde, cuando las condiciones atmosféricas serán más propicias.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje nuevamente, permitiendo que la temperatura descienda a niveles más frescos, alrededor de 13 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:55, marcando el final de un día que, aunque comenzará con sol, terminará con un ambiente más variable y fresco. Los residentes de Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un día de cambios, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.