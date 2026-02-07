El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Osuna se enfrenten a algunas lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con registros que podrían llegar hasta 5 mm en total a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 85 km/h en las horas más intensas, especialmente en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la sensación de frío y haciendo que la lluvia se sienta más intensa. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 90% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. Esto podría afectar la comodidad de los residentes, especialmente en las horas más húmedas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones climáticas comiencen a mejorar, con una disminución de la nubosidad y la probabilidad de lluvia. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad, con lluvias y viento fuerte, lo que sugiere que es mejor permanecer en casa o tomar precauciones si se sale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.