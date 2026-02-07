El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones de cielo muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará con fuerza desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 79 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 90% y el 100%, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y podría favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén acumulaciones de lluvia que podrían llegar a los 6 mm, especialmente en la tarde, cuando las condiciones serán más propensas a tormentas.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 90% de posibilidad en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Morón de la Frontera deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas y lluvias intensas. Se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de lluvia escasa y tormentas. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, aunque se espera que el cielo permanezca mayormente nublado. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 9 grados.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría afectar la sensación térmica. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.