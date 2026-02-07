El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 01:00 y las 07:00 horas, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85%, lo que indica que es muy probable que se produzcan fenómenos eléctricos y lluvias intensas. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 8 grados, pero a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, este aumento de temperatura no será suficiente para contrarrestar el efecto del viento, que soplará del sur y suroeste con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta durante todo el día, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se estima que las lluvias acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 12 mm en total. Esto podría generar problemas de acumulación de agua en las calles y posibles inundaciones en zonas vulnerables.

A medida que se acerque la noche, la intensidad de las tormentas podría disminuir, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando que sus propiedades estén preparadas para posibles inundaciones. La vigilancia ante tormentas eléctricas es crucial, especialmente durante las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.