El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera un tiempo variable en Moguer, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se irán formando nubes que darán paso a un ambiente más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación podrían variar, con pronósticos que indican hasta 5 mm de lluvia en las horas más intensas. Por la mañana, las lluvias serán escasas, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificarán, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 100% en las horas de mayor lluvia. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que es importante tener precaución, sobre todo en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas nocturnas rondarán los 10 grados , lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y lluvias que se intensificarán a medida que avance la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.