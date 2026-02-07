El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La temperatura se mantendrá baja, rondando los 7 grados al inicio del día, y descenderá a 5 grados en las horas más frías.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 6 grados, pero la sensación térmica será aún más baja, alcanzando solo 2 grados debido a la combinación de viento y humedad. La velocidad del viento será notable, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h desde el suroeste, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que las lluvias son casi inevitables. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando significativamente a medida que se acerque la tarde, donde se podrían registrar hasta 7 mm de lluvia. Esto sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente peligrosas en las carreteras.

La tarde traerá consigo un aumento en la actividad tormentosa, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados, pero la sensación térmica se mantendrá en torno a los 5 grados, lo que puede resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la tarde. Los vientos continuarán soplando desde el suroeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, lo que podría causar problemas en la movilidad y la seguridad en exteriores.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto y la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, lo que sugiere que la población debe estar atenta a posibles alertas meteorológicas. La temperatura descenderá nuevamente, y la sensación térmica se mantendrá baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

