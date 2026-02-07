El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un pronóstico que sugiere una transición de cielos despejados a condiciones más nubladas y potencialmente tormentosas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al indicado por el termómetro.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Se prevé que el cielo se despeje en las horas siguientes, con temperaturas que podrían llegar a los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la tranquilidad será efímera, ya que a partir de la tarde, se anticipan intervalos nubosos que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 76 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento fuerte y lluvias podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 90% entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que la población debe estar atenta a posibles tormentas eléctricas y lluvias más intensas.

En resumen, Marchena experimentará un día marcado por la inestabilidad climática, con un inicio despejado que dará paso a cielos nublados y lluvias a medida que avance la jornada. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el viento fuerte y las posibles tormentas, y que estén preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.