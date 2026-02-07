El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero las condiciones seguirán siendo mayormente favorables. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 4 de la tarde, el cielo se cubrirá de nubes, y la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se estima que la precipitación comenzará a ser notable, con valores que podrían alcanzar hasta 10 litros por metro cuadrado en las horas siguientes. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad del 80% de que se produzcan en la franja horaria de 1 a 7 de la tarde.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados durante la tarde, pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad y el viento. Este último, que soplará del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 46 km/h, lo que podría generar rachas más intensas y contribuir a un ambiente más fresco y ventoso.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias continuas. La temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un inicio de día despejado, pero se recomienda estar preparados para un cambio drástico en el tiempo a medida que avanza la tarde, con la llegada de lluvias y tormentas que podrían afectar las actividades programadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.