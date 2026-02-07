El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con un aumento significativo hacia la tarde y la noche. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 12 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas de mayor nubosidad. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 72 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es considerable, con un 85% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.