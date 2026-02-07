El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga entre los 6 y 10 grados, lo que puede generar una sensación térmica más baja, especialmente con la presencia del viento.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con valores que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro en las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se anticipa un aumento significativo en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 5 milímetros en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los lucentinos experimenten lluvias intermitentes y, en algunos momentos, intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 43 km/h. Esto no solo contribuirá a una sensación térmica más fría, sino que también podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la posibilidad de tormentas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría causar molestias y afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. Esto sugiere que los lucentinos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir relámpagos y truenos, además de la lluvia.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, aunque la sensación térmica podría descender a niveles de 2 a 3 grados debido al viento y la humedad. La noche traerá consigo un ligero alivio en la intensidad de las lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, eviten salir si no es necesario y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría generar situaciones complicadas en las vías y espacios públicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.