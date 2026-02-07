El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, con cielos poco nubosos en algunos momentos, aunque la tendencia general será hacia un aumento de la nubosidad. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 6 mm a lo largo del día.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 75% durante la tarde y un 95% en la noche. La combinación de viento fuerte y lluvia podría provocar momentos de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados, pero con la sensación térmica más baja debido al viento y la humedad. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
En la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente inestable y potencialmente peligroso.
Es un día en el que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede afectar tanto la movilidad como las actividades cotidianas en Lora del Río.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
