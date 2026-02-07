El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a los 11 grados.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se anticipa que se registren entre 1 y 3 milímetros de lluvia, con un pico de 1 milímetro en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Linares experimenten al menos algunas gotas de lluvia. Además, la probabilidad de tormentas es notable, con un 95% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, lo que sugiere que se podrían presentar tormentas eléctricas en la región.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 82% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frío y podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 54 km/h provenientes del suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento sea más intensa.

Es recomendable que los residentes de Linares se preparen para un día inestable, llevando paraguas y abrigos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de tormentas, lluvia y viento podría afectar actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar en consecuencia. A medida que avance el día, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, pero las probabilidades de lluvia y tormenta seguirán presentes hasta el ocaso, que se espera para las 18:44.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos fuertes, lo que requerirá precaución y preparación por parte de los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.