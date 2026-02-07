El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera un tiempo variable en Lepe, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se irá cubriendo, especialmente en las horas centrales, donde se prevén tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se registren lluvias, con acumulados que podrían llegar hasta los 6 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 75 km/h, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento será más intensa en la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso. Las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas serán frescas y la alta humedad, junto con el viento fuerte, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los habitantes de Lepe estar preparados para un tiempo cambiante y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.