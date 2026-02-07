El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera un tiempo variable en Lebrija, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde, lo que podría dar lugar a precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 5 mm en total durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 73 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento serán más moderadas en la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas serán frescas, y el viento podría complicar aún más las condiciones. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.