El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente inestable en Jaén, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las tormentas se prevén especialmente intensas en las primeras horas del día, con un 90% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 8 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del oeste-suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h, especialmente en las horas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 72% y el 77%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esto, combinado con las lluvias y el viento, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.
A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá ligeramente, pero aún se espera un 70% de probabilidad de tormentas entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias continuarán, aunque se prevé que sean menos intensas que en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total. La tarde también traerá intervalos nubosos, pero la posibilidad de cielos despejados será escasa.
En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la comodidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
