El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con la posibilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con un estado de nubes que irá en aumento, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Se espera que la cantidad de agua acumulada durante este periodo sea significativa, con estimaciones que podrían llegar hasta los 7 mm. Las lluvias serán intermitentes, acompañadas de tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos, especialmente en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 82 km/h, lo que añade un componente de inclemencia al clima del día. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas costeras y áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las horas de mayor actividad de las precipitaciones, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

Por la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto y las probabilidades de lluvia se mantendrán, aunque en menor medida. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 12 grados, lo que proporcionará un respiro tras un día de inclemencias.

Es un día en el que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Los ciudadanos de Isla Cristina deben tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y estar preparados para posibles interrupciones debido al mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.