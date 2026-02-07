El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Huelva se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra gradualmente. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en total. Esto se debe a un sistema frontal que se aproxima desde el suroeste, trayendo consigo nubes densas y condiciones inestables.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 46 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, sobre todo para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a salir.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente a valores cercanos a los 12 grados por la noche. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta estas condiciones al planificar cualquier actividad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle o en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de los 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:59, marcando el final de un día que comenzará con sol y terminará con un cielo más despejado, aunque con la posibilidad de algunas nubes residuales.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.