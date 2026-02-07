El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo variable que podría influir en las actividades diarias de los habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.
Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé que la nubosidad aumente, pasando de un estado poco nuboso a muy nuboso. Esto podría dar lugar a intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante este periodo.
La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 86% por la mañana y alcanzando el 96% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 74 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente durante la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras en el exterior.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de tormentas aumentará, con un 80% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 13 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.
Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día en el que se debe tener precaución, sobre todo en actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital