El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo variable que podría influir en las actividades diarias de los habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé que la nubosidad aumente, pasando de un estado poco nuboso a muy nuboso. Esto podría dar lugar a intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante este periodo.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 86% por la mañana y alcanzando el 96% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 74 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente durante la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de tormentas aumentará, con un 80% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 13 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.

Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día en el que se debe tener precaución, sobre todo en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.