El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Écija se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que el día progrese, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 a 10 grados, alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance un 91%. Esto puede generar una sensación de frescura, a pesar de que las temperaturas no sean extremadamente bajas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 72 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede provocar un aumento en la sensación térmica de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 12 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo tormentas y lluvias, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en las horas críticas de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Se recomienda precaución al conducir y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias y tormentas por la tarde. La combinación de viento fuerte, alta humedad y la posibilidad de tormentas eléctricas sugiere que los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.