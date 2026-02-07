El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra gradualmente, con la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir del periodo 08 (alrededor de las 8:00 a.m.) con una lluvia ligera de aproximadamente 0.7 mm. A medida que el día avanza, la cantidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 9 mm en las horas de la tarde y noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Coria del Río necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas que se prevén para la tarde. La probabilidad de tormentas es del 80% entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que indica que podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia intensa.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque se mantendrá un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la humedad continúe alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, hoy en Coria del Río se anticipa un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente lluvioso y tormentoso. Los residentes deben estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones ante las posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.