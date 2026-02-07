El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que anticipa tormenta y lluvia escasa. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán cubiertas, con un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente cuando las lluvias se intensifiquen.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los cordobeses se enfrenten a un tiempo lluvioso durante la tarde. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75% en este mismo periodo.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad, la posibilidad de tormentas seguirá presente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 11 grados, lo que sumado a la alta humedad, podría generar un ambiente incómodo.

Es importante que los ciudadanos de Córdoba se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar preparados para posibles interrupciones en el servicio eléctrico o en el transporte debido a las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.