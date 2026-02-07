El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se cubra completamente hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas matutinas. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean escasas al inicio, pero podrían intensificarse hacia la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 71 km/h en las horas más críticas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante la tarde, cuando se prevén tormentas. La probabilidad de tormenta es alta, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente variable, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más inestable con lluvias y tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones climáticas que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.