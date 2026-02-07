El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo variable que irá cambiando a lo largo de las horas. Durante la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunos intervalos nubosos, especialmente hacia el mediodía, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

Por la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, el cielo se cubrirá de nubes, y se incrementará la probabilidad de precipitaciones. Se estima que la lluvia será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 6 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormenta también aumenta, alcanzando un 75% en este periodo, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 75 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al aire libre, sobre todo en áreas expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando considerablemente hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La temperatura descenderá a unos 10 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío. Las precipitaciones se mantendrán en niveles bajos, pero la posibilidad de tormentas aisladas persistirá hasta bien entrada la noche.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con nubes, lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.