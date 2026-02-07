El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían traer consigo algunas precipitaciones.
A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 10 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 75% en este mismo periodo, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 100% en las horas de mayor precipitación. Esto, combinado con las temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la humedad.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Es importante tener precaución, especialmente en áreas donde hay árboles o estructuras que podrían verse afectadas por el viento fuerte.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, permitiendo que el cielo se despeje gradualmente.
En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias y tormentas por la tarde. Se aconseja a la población estar preparada para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante el viento fuerte y las posibles tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
