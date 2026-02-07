El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Camas se enfrenten a un ambiente húmedo y gris durante la tarde.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con valores que podrían llegar a los 14 grados . Sin embargo, a medida que caiga la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que oscilarán entre los 20 y 43 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque las primeras horas del día serán tranquilas, la tarde podría traer consigo tormentas que podrían ser acompañadas de lluvia moderada. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que rondan los 4 a 8 mm durante las horas de mayor actividad.

Es recomendable que los residentes de Camas se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día. Llevar paraguas y abrigos será esencial, especialmente para aquellos que planeen salir por la tarde. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la tarde sea menos agradable, por lo que se sugiere planificar actividades al aire libre para las horas de la mañana, cuando el tiempo será más benévolo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.