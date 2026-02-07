El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en su punto máximo, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 18 y 38 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Este viento podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 85% de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes de Cabra deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde, cuando la inestabilidad atmosférica podría ser más pronunciada.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se podrían registrar algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el viento fuerte y las posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.