El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la tarde, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas del día. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 88 km/h en su punto máximo. Este viento fuerte podría generar incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad del 75% de que se produzcan durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo. Esto es especialmente relevante para aquellos que padecen de problemas respiratorios o que son sensibles a los cambios de clima.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero también momentos de mayor intensidad, lo que podría generar charcos y acumulaciones en las calles. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo variable, con cielos que pasarán de poco nubosos a cubiertos, lluvias y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda precaución y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.