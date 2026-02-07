El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino.

Sin embargo, a partir del mediodía, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Las nubes irán aumentando gradualmente, y para la tarde, se prevé un cielo cubierto con lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 3 y 8 mm, especialmente en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 73 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento fuerte y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto podría afectar la percepción del frío, haciendo que los residentes sientan temperaturas más frescas de lo que realmente marcan los termómetros.

A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias continúen, aunque con una disminución en la intensidad. Las temperaturas caerán nuevamente, rondando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo inestable con lluvias y viento fuerte por la tarde. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.