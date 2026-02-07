El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en ciertos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 7 y 11 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 11 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 81% y el 97%. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que se desplacen en vehículos.

La probabilidad de tormenta es notablemente alta, con un 90% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% en la tarde y aumentando nuevamente a un 95% hacia la noche. Esto indica que, aunque la intensidad de las tormentas puede variar, la posibilidad de experimentar fenómenos meteorológicos severos es considerable.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean más intensas, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 4 mm, lo que podría causar encharcamientos en algunas áreas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en las condiciones climáticas.

En resumen, el día de hoy en Bailén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.