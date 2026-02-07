El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que se mantendrá durante todo el día, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter ligero.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían descender hasta los 1 grado, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que alcanzará los 24 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar hasta los 73 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 30% en la tarde. Sin embargo, no se descartan episodios de tormenta que podrían acompañarse de lluvias más intensas, especialmente en la tarde y noche, cuando se espera que la actividad eléctrica sea más notable.

La precipitación acumulada podría variar, con estimaciones que indican entre 0.5 y 5 mm a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían ser lo suficientemente significativas como para causar charcos y resbalones en las calles, por lo que se recomienda precaución al conducir o caminar.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Es un día para estar preparado y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.