El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En total, se prevé una acumulación de hasta 14 mm de lluvia, con los momentos más intensos de precipitación ocurriendo entre las 18:00 y 19:00 horas. Durante este tiempo, la probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% de posibilidad en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 80 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar sensaciones térmicas más frías, con valores que podrían descender hasta los 3 grados en algunos momentos. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 4 grados durante la mañana, aumentando ligeramente a medida que la temperatura ambiente suba.
A lo largo del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con nubes altas y la posibilidad de tormentas dispersas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, dado el pronóstico de lluvia y viento.
En resumen, Baena experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de la tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
