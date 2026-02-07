El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde, donde se espera un cielo cubierto con la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente por la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta los 82 km/h desde el suroeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 4 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede causar molestias y afectar la movilidad en la localidad.

La probabilidad de tormentas también es considerable, alcanzando un 75% en la misma franja horaria. Esto implica que los habitantes de Arahal deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Se recomienda precaución al conducir y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados , con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día de hoy en Arahal se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos despejados por la mañana que darán paso a un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias y tormentas por la tarde. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.