El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos muy nubosos y una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío. La velocidad del viento, que soplará del oeste, alcanzará hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, se espera que las condiciones se intensifiquen, con una probabilidad de tormenta del 30% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando hasta 11 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. La precipitación podría aumentar, con un total estimado de 1 a 3 mm a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 80% entre las 13:00 y las 19:00.

En la tarde y noche, el cielo permanecerá cubierto, y se prevé que las tormentas sean más frecuentes, con lluvias que podrían ser más intensas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, mientras que la humedad relativa podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta. El viento del suroeste podría alcanzar rachas de hasta 47 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y la medianoche. Las temperaturas descenderán a unos 10 grados, y la sensación de frío se verá acentuada por el viento. En resumen, Andújar experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se preparen para condiciones húmedas y frescas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.